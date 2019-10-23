Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

23.10.2019 15:56
Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın taktik organizasyonlarla sona erdiği kaydedildi.

Lacivert-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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