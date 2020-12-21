Kasımpaşa'da Gohou kadro dışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kasımpaşa'da Gohou kadro dışı

21.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:34
Kasımpaşa'da Gohou kadro dışı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 31 yaşındaki forveti Gerard Bi Goua Gohou'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 31 yaşındaki forveti Gerard Bi Goua Gohou'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncularımızdan Gerard Bi Goua Gohou kadro dışı bırakılmıştır."

Fildişi Sahilli futbolcu bu sezon Kasımpaşa formasını sadece ligin ilk haftasında oynanan Kayserispor maçında giydi. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İsmail Demir Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Uğur Yücel Şevket Çoruh Ayşegül Yıldız
Spor Samatta Çağdaş Atan Samet Aybaba Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Türk İngiltere Gaziantep Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasımpaşa'da Gohou kadro dışı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:36:29. #1.15#
title