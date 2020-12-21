Kasımpaşa'da Gohou kadro dışı
21.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:34
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 31 yaşındaki forveti Gerard Bi Goua Gohou'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 31 yaşındaki forveti Gerard Bi Goua Gohou'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncularımızdan Gerard Bi Goua Gohou kadro dışı bırakılmıştır."Fildişi Sahilli futbolcu bu sezon Kasımpaşa formasını sadece ligin ilk haftasında oynanan Kayserispor maçında giydi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı