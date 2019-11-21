Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı mesaisi
Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmalarla tamamlandı.
Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.