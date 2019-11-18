Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, pozisyon çalışmalarıyla tamamlandı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.