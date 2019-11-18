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Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

18.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:10
Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, pozisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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