Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, 5'e 2 oyunun ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Antrenmana milli takımlarında bulunan Haris Hajradinovic ve Strahil Popov'un katılmadığı ifade edildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.