Haberler » Spor » Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Spor

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

14.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:46
Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü 'ni konuk edecek , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, 5'e 2 oyunun ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Haris Hajradinovic ve Strahil Popov'un katılmadığı ifade edildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.