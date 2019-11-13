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Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

13.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:14
Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda uygulanan ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

İdman, kuvvet istasyonlarından oluşan parkurda yapılan çalışmalarla tamamlandı.

Kasımpaşa, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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