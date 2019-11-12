Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenmanda dayanıklılık çalışıldı. Lacivert-beyazlı futbolcular, yaptığı koşu ile antrenmanı noktaladı.
İdmana milli takımlarında bulunan Mame Thiam, Hajradinovic ve Popov katılmadı. Kasımpaşa, hazırlıklarına bu akşam 18.00'de yapacağı antrenman ile devam edecek.
(İHA)