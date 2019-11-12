Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

12.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:45

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenmanda dayanıklılık çalışıldı. Lacivert-beyazlı futbolcular, yaptığı koşu ile antrenmanı noktaladı.

İdmana milli takımlarında bulunan Mame Thiam, Hajradinovic ve Popov katılmadı. Kasımpaşa, hazırlıklarına bu akşam 18.00'de yapacağı antrenman ile devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA