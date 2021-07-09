Kasımpaşa'da genç futbolcu Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesi uzatıldı
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Kasımpaşa'da genç futbolcu Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesi uzatıldı

Kasımpaşa'da genç futbolcu Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesi uzatıldı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Evren Eren Elmalı ile yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Evren Eren Elmalı ile yeni sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen genç oyuncunun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024-2025'in sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Evren Eren, geride kalan sezon Süper Lig'de 4 maçta forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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Kasımpaşa'da genç futbolcu Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesi uzatıldı - Haberler Spor
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