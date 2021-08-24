Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Kaleciler Ertuğrul Taşkıran, Harun Tekin ve Erdem Canpolat, kaleci antrenörü Serdar Kulbilge ile ayrı olarak idman yaparken, daha sonra yapılan çalışmalarda değişimli olarak kaleye geçti.

Kasımpaşalı futbolcular, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'in paylaşımı kafaları karıştırdı
Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'in paylaşımı kafaları karıştırdı
Fatih Terim, Morutan transferinin sinyalini verdi: Sağ olsun Steaua Bükreş Başkanı gerekli açıklamaları yapıyor
Fatih Terim, Morutan transferinin sinyalini verdi: Sağ olsun Steaua Bükreş Başkanı gerekli açıklamaları yapıyor
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Kasımpaşa'yla anlaşma sağladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Kasımpaşa'yla anlaşma sağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cimilli İbo Aleyna Tilki Burak Özçivit
Spor Gervinho Erol Bulut Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 14:21:34. #1.15#

title