Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.