Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.
Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.