Haberler » Spor » Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Spor

Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

06.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:02
Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.

Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler