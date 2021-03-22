Kasımpaşa'da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı
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Kasımpaşa'da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı

22.03.2021 13:26 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:33
Kasımpaşa'da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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