Kasımpaşa'da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı
22.03.2021 13:26 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:33
Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı