Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi bitti
22.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:33
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı