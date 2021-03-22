Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi bitti
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Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi bitti

22.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:33
Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi bitti

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Teknik Direktörümüz Fuat Çapa  ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.  

Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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