Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi bitti

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı