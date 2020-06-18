Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Orta ve şut çalışmasıyla devam eden idman, 2 grup halinde dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA