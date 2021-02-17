Kasımpaşa'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan