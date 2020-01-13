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Kasımpaşa'da dört oyuncu İstanbul'a döndü

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden Kasımpaşa'da 4 isim sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a döndü.

13.01.2020 21:23 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:23
Kasımpaşa'da dört oyuncu İstanbul'a döndü

İkinci yarı hazırlıklarına 'nın bölgesinde devam eden 'da 4 isim sakatlıkları nedeniyle 'a döndü. 

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çarşamba günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Fode Koita, Yusuf Erdoğan, Ricardo Quaresma ve Ramazan Köse kamptan ayrılarak İstanbul'a geldi. Sakatlıkları bulunan bu 4 oyuncunun tedavilerine İstanbul'da devam edilecek.


Kaynak: DHA
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