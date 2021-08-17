Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu. Lacivert beyazlı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Cihat Arslan'a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı