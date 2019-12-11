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Kasımpaşa'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

11.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:06
Kasımpaşa'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

, Süper Lig'in 15. haftasında 14 Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve denge çalışması yapıldığı belirtildi.

Sahada uygulanan çabukluk ve ivmelenme çalışmalarıyla idmanın tamamlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa, akşama doğru yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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