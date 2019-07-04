Kasımpaşa'da çalışmalar devam ediyor

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmalarla devam etti.

Kasımpaşa'da çalışmalar devam ediyor
Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmalarla devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana oyuncular direnç bandı egzersizleri ile başlayarak, pas çalışmalarıyla antrenmanı tamamladılar.
Afrika Kupası'nda olan Trezeguet ve izinli olan oyuncular Veysel Sarı, Ramazan Köse, Özgür Çek ve Fode Koita antrenmana katılmadılar. 
Kasımpaşa, bu akşam saat 19.00'da yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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