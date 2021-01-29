Kasımpaşa'da Brezilyalı futbolcu Alan Carius ile yollar ayrıldı
29.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:29
Kasımpaşa'da Brezilyalı futbolcu Alan Lima Carius'un sözleşmesi feshedildi.
Kasımpaşa'da Brezilyalı futbolcu Alan Lima Carius'un sözleşmesi feshedildi.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Alan Lima Carius'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar