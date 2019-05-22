Kasımpaşa'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 top kapma organizasyonuyla devam eden antrenman, pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan çift kale maçla noktalandı.

Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA