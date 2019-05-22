Kasımpaşa'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
5'e 2 top kapma organizasyonuyla devam eden antrenman, pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan çift kale maçla noktalandı.
Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA
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