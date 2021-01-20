Kasımpaşa'da Berk Çetin takıma geri döndü
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Kasımpaşa'da Berk Çetin takıma geri döndü

20.01.2021 22:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:51
Kasımpaşa'da Berk Çetin takıma geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, Hollanda'nın Helmond Sport takımında kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki oyuncusu Berk Çetin takıma geri döndü.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, Hollanda'nın Helmond Sport takımında kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki oyuncusu Berk Çetin takıma geri döndü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Hollanda'nın Helmond Sport takımına kiralanan oyuncumuz Berk Çetin, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda takımımıza geri dönmüştür." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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