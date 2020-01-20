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Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

20.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:56
Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak , hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanın antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştiği belirtildi.

Trabzonspor maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği idmana diğer oyuncuların ısınma hareketleriyle başladığı aktarıldı.

Top kazanma çalışmalarıyla devam eden idmanın yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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