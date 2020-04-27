Kasımpaşa'da antrenmanlar başladı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği antrenmanlara yeniden başladı.
27.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:51
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği antrenmanlara yeniden başladı.
Kasımpaşa, yaklaşık 40 günlük aranın ardından sahaya indi. Lacivert-beyazlı ekip, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde saat 17: 30'da Kemerburgaz Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.Sosyal mesafe ve hijyenle ilgili bütün uyarıların dikkate alındığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dayanıklılık çalışmalarının ardından yapılan pas çalışmasıyla sona erdi.
Lacivert-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: DHA