Kasımpaşa'da antrenmanlar başladı Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği antrenmanlara yeniden başladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği antrenmanlara yeniden başladı.

Kasımpaşa, yaklaşık 40 günlük aranın ardından sahaya indi. Lacivert-beyazlı ekip, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde saat 17: 30'da Kemerburgaz Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.

Sosyal mesafe ve hijyenle ilgili bütün uyarıların dikkate alındığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dayanıklılık çalışmalarının ardından yapılan pas çalışmasıyla sona erdi.

Lacivert-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: DHA