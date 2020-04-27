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Kasımpaşa'da antrenmanlar başladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği antrenmanlara yeniden başladı.

Kasımpaşa'da antrenmanlar başladı
27.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:51

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği antrenmanlara yeniden başladı. 

Kasımpaşa, yaklaşık 40 günlük aranın ardından sahaya indi. Lacivert-beyazlı ekip, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde saat 17: 30'da Kemerburgaz Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.

Sosyal mesafe ve hijyenle ilgili bütün uyarıların dikkate alındığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dayanıklılık çalışmalarının ardından yapılan pas çalışmasıyla sona erdi.

Lacivert-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.


Kaynak: DHA

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