Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Lacivert-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.