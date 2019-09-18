Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

18.09.2019 15:28
Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Lacivert-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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