Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

16.09.2019 17:02
Kasımpaşa'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın minyatür kaleli maçlar ve soğuma koşularıyla sona erdiği kaydedildi.

Lacivert-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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