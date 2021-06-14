Kasımpaşa'da altyapı seçmeleri başlıyor

Kasımpaşa Futbol Akademisi'nde altyapı takımları için genç futbolcu adayı seçmeleri yapılacak.

Kasımpaşa Futbol Akademisi'nde altyapı takımları için genç futbolcu adayı seçmeleri yapılacak.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasına göre, genç oyuncu seçmeleri altyapı antrenörleri tarafından Kemerburgaz'daki tesislerde gerçekleştirilecek. Seçmelere 2010, 2011 ve 2012 doğumlu futbolcu adayları katılacak.

2010 doğumlular 3 Temmuz, 2011 doğumlular 4 Temmuz, 2012 doğumlular 10 Temmuz'da yapılan seçmeye girecek. Kaleci adayları da 11 Temmuz'da değerlendirilecek. Seçmeler, saat 15.00-16.00 saatlerinde düzenlenecek.

Başvurular, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki formlar doldurularak yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay