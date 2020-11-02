Kasımpaşa'da Altıparmak ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa Kulübü, sezon başında takıma gelen teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 7 hafta sonra yollarını ayırdı.

Kasımpaşa Kulübü, sezon başında takıma gelen teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 7 hafta sonra yollarını ayırdı.

Bu sezon Süper Lig'de teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Kasımpaşa'da, tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Kasımpaşa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevini üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Çakar