Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, serbest çalışmalarla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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