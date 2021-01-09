Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

09.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:16
Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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