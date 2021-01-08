Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
08.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:04
Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, pozisyon çalışmalarının ardından yapılan taktik hazırlıklarla tamamlandığı aktarıldı.
Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever