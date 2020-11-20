Kasımpaşa'da 7 oyuncu koronavirüse yakalandı
20.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:18
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 7 oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 7 oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyet, destek ekibi ve oyunculara yapılan rutin testler sonucunda 5 futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, milli takımlardan dönen oyunculara yapılan testlerde de 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük