Kasımpaşa'da 3. Fuat Çapa dönemi başladı
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Kasımpaşa'da 3. Fuat Çapa dönemi başladı

28.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:36
Kasımpaşa'da 3. Fuat Çapa dönemi başladı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştığını duyurdu.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız teknik direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri yer aldı.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başında yer alan teknik direktör Fuat Çapa, 2010-2011 ve 2019-2020 sezonlarında Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

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52 yaşındaki teknik adam bunların dışında Eskişehirspor, Boluspor, Fraport TAV Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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