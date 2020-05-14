Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa Kulübü, 2 futbolcusunda koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.
14.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:56
Kasımpaşa Kulübü, 2 futbolcusunda koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimiz her hafta rutin uyguladığımız (Covid-19) testlerinin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan testler 2'inci testler neticesinde, 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlanmıştır.Testi pozitif sonuçlanan futbolcuların izolasyon, takip ve tedavi süreçleri, protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" denildi.
Kaynak: DHA