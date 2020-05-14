Kasımpaşa'da 2 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa, 2 futbolcusunun korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşa, 2 futbolcusunun korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Lacivert-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kasımpaşa Sportf Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimiz her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan 2. testleri neticesinde, 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcuların izolasyono takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Saygılarımızla"

(İHA)

Kaynak: İHA