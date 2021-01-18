Kasımpaşa, Chelsea'den Drinkwater'ı kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Chelseali orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Transfer dönemini hızlı geçiren Kasımpaşa, bir takviye daha gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlı ekip, daha önce anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki İngiliz futbolcuyu 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Drinkwater, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 6 aylığına lacivert-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı