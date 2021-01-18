Kasımpaşa, Chelsea'den Drinkwater'ı kiraladı
18.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:25
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Chelseali orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Chelseali orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Transfer dönemini hızlı geçiren Kasımpaşa, bir takviye daha gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlı ekip, daha önce anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki İngiliz futbolcuyu 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Drinkwater, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 6 aylığına lacivert-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı