Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber, görevinden ayrıldı
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Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber, görevinden ayrıldı

Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber, görevinden ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kasımpaşa Kulübü CEO'su Serkan Reçber, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü CEO'su Serkan Reçber, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Serkan Reçber, "Yönetim kurulumuzla yaşadığım görüş ayrılığı sebebiyle ayrılma kararı aldım. Başta Başkanımız Turgay Ciner olmak üzere yönetim kuruluna ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, yeni sezonda başarılar dilerim" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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