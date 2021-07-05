Kasımpaşa, Çek futbolcu Travnik'i kiralık olarak renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Çek futbolcu Michal Travnik'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Çek futbolcu Michal Travnik'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çekya'nın Sparta Prag takımından kiralanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Travnik, geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maçta forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan