Kasımpaşa, Çek futbolcu Travnik'i kiralık olarak renklerine bağladı
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Kasımpaşa, Çek futbolcu Travnik'i kiralık olarak renklerine bağladı

Kasımpaşa, Çek futbolcu Travnik'i kiralık olarak renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Çek futbolcu Michal Travnik'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Çek futbolcu Michal Travnik'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çekya'nın Sparta Prag takımından kiralanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Travnik, geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maçta forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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