Haberler » Spor » Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

13.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:58
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Sürat çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Akşam saatlerinde uçakla Trabzon'a gidecek lacivert-beyazlı kafile, buradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler