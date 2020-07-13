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Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2 -0

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İsmail ŞencanKASIMPAŞA: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara (Dk. 84 Quaresma), Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Anıl Koç), Hajradinovic (Dk. 84 İlhan Depe), Thiam, Gohou (Dk.

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2 -0
13.07.2020 20:23 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:27

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İsmail ŞencanKASIMPAŞA: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara (Dk. 84 Quaresma), Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Anıl Koç), Hajradinovic (Dk. 84 İlhan Depe), Thiam, Gohou (Dk. 69 Tarkan Serbest)ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Fernandes, Burak Albayrak (Dk. Melnjak), Talbi, Alberk Koç, Diomande (Dk. 77 Samudio), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 66 Abdullah Durak), Boldrin (Dk. 88 Atakan Akkaynak), Garmash (Dk. 46 Tunay Torun), SkodaGOLLER: Dk. 53 Hajradinovic, Dk. 78 Anıl Koç (Kasımpaşa)SARI KARTLAR: Aytaç Kara (Kasımpaşa) - Burak Albayrak, Diomande (Çaykur Rizespor)Süper Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 53'üncü dakikada Hajradinovic ve 78'inci dakikada Anıl Koç kaydetti. 16'ncı dakikada Tirpan'ın orta sahadan attığı uzun pasla ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Tarık, topu son anda kornere tokatladı.32'nci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf Erdoğan'ın pasıyla çizgiye inen Hadejgonaj, ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Thiam'ın şutunda top auta gitti.40'ıncı dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Aytaç Kara'nın şutunda Rizespor savunmasına çarpan top kaleci Tarık'ı yanılttı. Tarık son anda topun sahibi oldu.53'üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Tirpan'ın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Yusuf Erdoğan ortasını yaptı. Rizespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Hajradinovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.72'nci dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Aytaç Kara ortasını yaptı. Arka direkte müsait durumdaki Tarkan Serbest'in kafa vuruşunda top auta gitti.73'üncü dakikada Çaykur Rizespor rakip alanın ortalarından serbest vuruş kazandı. Tunay Torun'un ortasında Melnjak kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.78'inci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Tarkan Serbest'in savunma arkasına attığı topla hareketlenen Anıl Koç, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Oyuna girdikten sonra topla ilk kez buluşan Anıl Koç'un çapraz durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tarık'ın solundan ağlara gitti: 2-0.88'inci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Thiam'ın pasıyla ceza sahası içinde Ricardo Quaresma, Abdullah Durak'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.89'uncu dakikada penaltı atışında topun başına geçen Thiam'ın vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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