Kasımpaşa, Çalışmalarını Salonda Sürdürdü

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde salonda yaptığı çalışmalarla devam etti.



Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman takım halinde salonda yapılan ısınma hareketleri ve streching çalışması ile başladı. 8 istasyondan oluşan parkurda oyuncular üç tur üzerinden değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmalarını tamamladı.



Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 09: 00' ve 19: 00'da çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL