Kasımpaşa, Bursaspor'u Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında Bursaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazandı.

İLK YARI 1-1 SONA ERDİ

Kasımpaşa, 22. dakikada Mbaye Diagne'nin golüyle öne geçti. Bursaspor, 26. dakikada Ertuğrul Ersoy'un golüyle skoru eşitledi. 1-1 biten ilk yarının ardından Kasımpaşa, 48. dakikada Trezeguet'in frikik golüyle maçı kazanan taraf oldu.

DİAGNE 12 GOLE ULAŞTI

Mbaye Diagne, böylece ligde oynadığı 12 maçta 12 gol ve 2 asist rakamlarına ulaşmış oldu. Bu sonucun ardından Kasımpaşa, 22 puana yükseldi. Bursaspor ise 13 puanda kaldı. Kasımpaşa, gelecek hafta sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Bursaspor ise Akhisarspor'a konuk olacak.