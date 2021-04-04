Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından
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Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, "Her maçı kazanarak şampiyon olacağız, biz bunu istiyoruz.

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Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, "Her maçı kazanarak şampiyon olacağız, biz bunu istiyoruz. Biz iyi oynadıktan sonra hakemi de yeneriz, planları da bozarız." dedi.

Kocadağ, maçın ardından yaptığı açıklamada, milli aradan sonra kötü bir performans gösterdiklerini belirtti.

Oynanan oyunun biraz da eksik oyunculardan kaynaklandığını dile getiren Kocadağ, "Eksikler olunca bu tarz maçlarda iyi de oynayamadığınız zaman bu mağlubiyetler oluyor. Bu lig gerçekten zor bir lig. Her takımın her takımı yenebildiği bir lig. Biz lideriz, kaybetmiş bir şeyimiz yok. İnşallah konsantrasyonumuzu çarşamba günkü Alanyaspor maçına vereceğiz. Daha sonra Erzurum deplasmanı var. Maçlarımıza konsantre olup kazanarak ligin sonunda liderlik koltuğunda oturmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocadağ, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) üst üste 2 lig mücadelesinde hakem Halil Umut Meler'i Beşiktaş maçlarına atamasına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Halil Umut Meler ataması konusunda hafta içi biz kulüp olarak bir açıklama yaptık. Bugün de maç oynandı ve hakem tartışıldı. Bugünkü maçta baktığınız zaman bir hata var mı derseniz var. 1, 2, 10 ya da bin fark etmiyor. Bir hata bizim şampiyonluk yolumuzda önümüze taş koyacak bir hata olabiliyor. Bugün puanımızı ya da puanlarımızı alabilecek bir hata olabiliyor. Bu bir riskti, MHK bunda böyle karar kıldı, sonucunu da böyle gördük. Bunu bu hafta konuşacağız, çok konuşulacak. Genç bir hakem, hakemle alakalı gereksiz stres oluşturuldu. Keşke 2. sarı kartı gözünün önünde vermesi lazımdı, verse rakibi 10 kişi bıraksa puan ya da puanlar almamız olabilirdi. Pozisyon hakemin gözünün önünde. Koşarak gidiyor sonra duraksıyor. Hakemi tartışmanın bir anlamı yok. MHK bu riski aldı, bir şekilde kendi kendine bir ceza vermeye çalıştı Beşiktaş'a ama Beşiktaş bu cezalarla, bu oyunlarla, bu planlarla durdurulabilecek bir kulüp değil. Halil Umut Meler'i bir daha atayabilirler. Yani haftaya da atasınlar madem 2 hafta üst üste atadılar 3. hafta da atamak istiyorlarsa atasınlar varsa öyle bir niyetleri hodri meydan buyursunlar."

Tüm engelleri aşarak şampiyonluğa ulaşmanın en büyük amaçları olduğunu anlatan Kocadağ, "MHK'nin, federasyonun, Türk futbolunun içinde namuslu, şerefli, düzgün insanların olduğuna ben inanıyorum. Beşiktaş'ın önünü kesmek için plan yapacaklarına inanmak istemiyorum. Bu işin organize bir şekilde yapılmak istenmesine inanmak istemiyorum. Beşiktaş iyi futbol oynayarak buraya geldi, bugün bir kaza oldu. Bu işi hakemler, eksikler üzerinden bahane üreterek götürmek mümkün değil. Her maçı kazanarak şampiyon olacağız, biz bunu istiyoruz. Biz iyi oynadıktan sonra hakemi de yeneriz, planları da bozarız." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün testlerinin negatif çıkması durumunda Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yer alabileceğini ifade eden Kocadağ, sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın ise Aytemiz Alanyaspor maçında oynayamayacağını, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ise oynayıp oynamayacağının belirsizliğini koruduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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