Şenol Can ilk maçına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şenol Can ilk maçına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şenol Can ilk maçına çıktı

Kasımpaşa'nın yeni Teknik Direktörü Şenol Can, ilk maçına çıktı.

Düşme potasında yüzler güldü! Başakşehir, Gençlerbirliği ve Ankaragücü haftayı kayıpsız geçti
Düşme potasında yüzler güldü! Başakşehir, Gençlerbirliği ve Ankaragücü haftayı kayıpsız geçti
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Canlı anlatım
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Canlı anlatım

Kasımpaşa'nın yeni Teknik Direktörü Şenol Can, ilk maçına çıktı.

Kasımpaşa'nın anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Şenol Can, yeni takımı başında ilk müsabakasına çıktı. Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük görevine gelen Şenol Can, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasıyla ilk kez takımın başında yer aldı.

Şenol Can, son olarak Kasımpaşa'nın ezeli rakibi Fatih Karagümrük'te görev yapıyordu. Genç teknik adam, Fatih Karagümrük ile Beşiktaş'a 4-1'lik skorla mağlup olmuştu.

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Şenol Can ilk maçına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şenol Can ilk maçına çıktı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 19:32:59. #1.16#
title