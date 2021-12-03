Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı şifresiz mi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Kasımpaşa - Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kasımpaşa - Beşiktaş maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Göztepe – Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kasımpaşa - Beşiktaş maçı şifresiz mi? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hakemi kim? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Kasımpaşa - Beşiktaş Süper Lig maçı, 03.12.2021 Cuma bugün saat 20.00'de oynanacak.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı BeinSport platformundan yayınlanacak

Kasımpaşa - Beşiktaş maçını izlemek için BeinSport kullanıcısı olmalısınız.

PFDK'den Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye ceza! Deneyimli futbolcu derbiye yetişecek

PFDK'den Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye ceza! Deneyimli futbolcu derbiye yetişecek

 Beşiktaşlı futbolculardan tepki çeken paylaşım! Çileden çıkan taraftarlar, 'Söğüş tayfa' yorumları yaptı

Beşiktaşlı futbolculardan tepki çeken paylaşım! Çileden çıkan taraftarlar, "Söğüş tayfa" yorumları yaptı

 Bu atamalar çok konuşulacak! 4 büyükler isyan açıklamalarını hazırladı bile

Bu atamalar çok konuşulacak! 4 büyükler isyan açıklamalarını hazırladı bile

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title