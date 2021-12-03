Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Göztepe – Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kasımpaşa - Beşiktaş maçı şifresiz mi? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hakemi kim? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Beşiktaş Süper Lig maçı, 03.12.2021 Cuma bugün saat 20.00'de oynanacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı BeinSport platformundan yayınlanacak

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçını izlemek için BeinSport kullanıcısı olmalısınız.

PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu? — Haberler (@Haberler) December 2, 2021

Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021

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