Kasımpaşa - Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler kimler? - Haberler
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Kasımpaşa - Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler kimler?

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Kasımpaşa - Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler kimler?

Süper Lig'in 15. haftasının açılış açında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Son olarak Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarına devam etme kararı almıştı. Beşiktaş, bu mücadeleyi kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Peki Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler kimler?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lİg'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Beşiktaş, zorlu karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler kimler? soruları aratılıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Kasımpaşa : Harun, Sakıb, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Yusuf, Jorgensen

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Can, NKoudou, Batshuayi

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı, 3 Aralık 2021 Cuma günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Karşılaşma İzmir'de Gürsel Aksel stadında bugün saat 17:00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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