Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. İdman taktik çalışmayla sona erdi.
Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.