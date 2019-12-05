Haberler » Spor » Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Spor

Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

05.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:32
Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

, Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Vanspor maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Oynamayan ve az süre alan oyuncular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından core çalışmalarıyla devam edileen antrenman taktik çalışmayla sona erdi.


Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın saat 17.30'da yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler