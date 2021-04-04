Kasımpaşa Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! Aytaç Kara gol izle!

Kasımpaşa Beşiktaş maçında izleyiciler nefis bir gole şahitlik etti. Maçın ilk yarısında Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın golü jeneriklik görüntüler oluşturdu. Aytaç Kara gol izle! Kasımpaşa Beşiktaş maç özeti ve golleri izle!

Süper Lig'de zirve yarışını yakındnailgilendiren maçta Kasımpaşa Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! Aytaç Kara gol izle!

SÜPER LİG'İN 32. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA KASIMPAŞA'YA 1-0 MAĞLUP OLDU

Süper Lig'de lider Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 kaybetti. Aboubakar ve Ghezzal gibi önemli futbolcularından bu maçta yararlanamayan siyah-beyazlılar, 2. Galatasaray'ın kaybettiği haftada puan farkını artırma fırsatını kaçırdı. Kasımpaşa'nın golü 19. dakikada Aytaç Kara'dan gelirken, mavi-beyazlı takımda 56. dakikada Thelin penaltı vuruşunda golü bulamadı. Bu sonuçla Beşiktaş 64 puanla liderlik koltuğunda yerini korurken, Kasımpaşa puanını 34'e yükseltti.

AYTAÇ'TAN ENFES GOL

Maça etkili başlayan Kasımpaşa 19. dakikada Aytaç Kara'nın enfes golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda Larin'le net fırsatlar yakalayan Beşiktaş'ta Kanadalı'nın kaçırdığı goller saç baş yoldurdu. 59. dakikada Thelin penaltı vuruşundan yararlanamadı.

SERGEN YALÇIN TÜM RİSKLERİ ALDI

Beşiktaş, maçın son bölümünde topla oynamada da büyük üstünlük yakaladı. Kasımpaşa ise Hajradinovic ile topu tutup atağa çıkmak istese de Beşiktaş bu bölgede Josef, Atiba ve Oğuzhan ile pres yaparak topları geri kazandı. Kasımpaşa, bu bölümde Beşiktaş atakları sonrasında 4'lü savunmasını ceza sahası içine çekip kanat oyuncularını da bek gibi kullanmaya başladı. İleride Thelin ve Hajradinovic dışında oyuncusu kalmadı. Beşiktaş ise Josef ve Atiba'yı da ofansif orta saha, bekleri Rosier ve N'Sakala'yı da birer açık oyuncusu gibi kullanmaya başladı.

BASKI SONUÇ VERMEDİ

Beşiktaş artan baskıya rağmen ceza sahası içi ve çevresinde organize olmakta zorlandı. Kasımpaşa savunmasında Tosic ve Luckassen de yapılan ortalarda Cyle Larin'e vuruş yapma şansı tanımadı.

Kasımpaşa yeni hocası Şenol Can ile 5 hafta sonra ilk kez kazanırken, Beşiktaş ise son 2 maçta 5 puan kaybetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

Dakika 9: Beşiktaş savunmasının arkasına yerden gönderilen topa Hajradinovic bomboş durumda hareketlendi, ceza alanına girerken yaptığı vuruşta top kaleci Ersin'de kaldı.

Dakika 14: Sol kanatta topla buluşan Varga rakibinden sıyrılıp içeriye doğru kat etti, çaprazdan vuruşunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.

Dakika 18: Aytaç müthiş attı! Beşiktaş savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu sol çaprazda alan Aytaç Kara, ceza sahası dışından uzak köşeye doğru çok sert ve düzgün vurdu: 1-0

Dakika 26: Kasımpaşa ikinci gole çok yaklaştı. Varga'nın derinlemesine pasında Haddadi ceza alanı sol çaprazından müsait durumda vuruşunu yaptı ancak çerçeveyi tutturamadı.

Dakika 28: Kasımpaşa savunmasının kaleciye dönmek isterken yaptığı büyük hata sonrası araya giren Larin bir anda Ertuğrul'la karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Kasımpaşa kalecisi topun sahibi oldu.

Dakika 37: Sol kanattan Varga'nın ortasına arka direkte Koomson gelişine vurdu, kaleci Ersin üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

Dakika 45+1: Atiiba sağ kanattan taşıdığı topu ortaya çevirdi. Larin penaltı noktası üzerinde kontrol edip dönerek vuruşunu yaptı ancak isabet sağlayamadı.

İKİNCİ YARI

Dakika 46: Beşiktaş ikinci yarıya önde baskıyla başladı.

Dakika 55: Beyaz noktaya gelen Thelin, kalecinin sağına doğru vuruşunu yaptı. Köşeyi doğru tahmin eden Ersin penaltıyı kurtarmayı başardı. Kasımpaşa farkı açma şansını değerlendiremedi.

Dakika 61: Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta barajdaki Luckassen'in kafasını sıyıran top direğin hemen üzerinden kornere çıktı.

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