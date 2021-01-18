Kasımpaşa - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Kasımpaşa - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

18.01.2021 10:58 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:03
Kasımpaşa - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 19. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçıdır. Peki Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçıdır. Peki Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

KASIMPAŞA - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı 18 Ocak Pazartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

KASIMPAŞA - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında yayınlanacaktır.

KASIMPAŞA - BB ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

KASIMPAŞA - BB ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

MEHMET METİN(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET KISAL(2. Yardımcı Hakem)

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)

TÜRKAY GÜDÜ(Gözlemci)

ERCÜMENT TAPCI(Temsilci)

BÜLENT BALTA(Temsilci)

İLTER ÖZ(Temsilci)

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