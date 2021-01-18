Kasımpaşa - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
Süper Lig'de 19. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçıdır. Peki Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçıdır. Peki Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
KASIMPAŞA - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı 18 Ocak Pazartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
KASIMPAŞA - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında yayınlanacaktır.
KASIMPAŞA - BB ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.
KASIMPAŞA - BB ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
MEHMET METİN(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET KISAL(2. Yardımcı Hakem)
DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)
TÜRKAY GÜDÜ(Gözlemci)
ERCÜMENT TAPCI(Temsilci)
BÜLENT BALTA(Temsilci)
İLTER ÖZ(Temsilci)